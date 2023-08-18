360-летие Кожабергена жырау отметили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 360-летию полководца, поэта, государственного деятеля, уроженца региона Кожабергена жырау и 300-летия саги «Елім-ай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, на малой родине Кожабергена жырау в Жамбылском районе историки, ученые, писатели почтили память поэта на месте его захоронения, в Петропавловске - возложили цветы к памятнику.

В научно-практической конференции «Ақтабан шұбырыңды, Алқакөл сұлама» заманының «Елім-ай» дастанына 300 жыл» приняли участие аким области Айдарбек Сапаров, профессор Евразийского национального университета Серик Негимов, председатель благотворительного фонда «Жеті жарғы және Қожаберген жырау» Бекет Тургараев, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Касымхан Бегманов, доктор филологических наук Кулбек Ергобек, председатель Фонда «Қаһарман» Сабыр Касымов, историки и писатели страны.

Открывая республиканскую конференцию, глава региона отметил важность великого наследия Кожаберген жырау.

Директор областного государственного архива Сауле Маликова сообщила, что архивисты нашли уникальные документы, в которых говорится, что в 1757-м году во главе объединения «Ашамайлы Керей» стоял Кожаберген батыр. В китайских источниках обнаружили информацию о развитии торговли, связанную с именем Кожаберген батыра.