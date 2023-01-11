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    360 человек и 460 единиц специальной техники всю ночь убирали снег в Алматы

    11 Января 2023, 08:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы сообщило информацию по уборке снега в мегаполисе по состоянию на 06:00 часов 11 декабря 2023 года, передает МИА «Казинформ».

    С 23:00 часов 10 января по 06:00 часов 11 января коммунальные службы Алматы работали в усиленном режиме.

    Для обеспечения безопасности участников дорожного движения работники с помощью специальной техники обрабатывали дороги противогололедными материалами. В это же время по городу двигались 18 колонн, которые сгребали снег. В результате было вывезено 1260 кубометров снега.

    В настоящее время продолжаются работы по очистке мест общего пользования, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.

    Всего ночью на улицах города работали 360 человек и 460 единиц специальной техники, в том числе 204 подметально-уборочные машины.

    Снегопад продолжается. В городе выпало 15 см снега, в горной местности – 20-25 см.

    Ранее сообщалось, что до 10 сантиметров снега выпало в Алматы. Снег убирали более тысячи рабочих. Алматинцев призвали не оставлять автомобили под деревьями.
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