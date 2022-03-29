36% своих отходов переработали и вторично использовали павлодарские предприятия

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Глава департамента экологии Павлодарской области рассказал, что производят в регионе, например, из шлака ферросплавов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году по области было образовано 205 миллионов тонн промотходов. Из них переработано и вторично использовано 74,4 миллиона тонн, это 36,3 процента», - рассказал на заседании комиссии областного маслихата по вопросам экологии и охраны окружающей среды руководитель департамента экологии Павлодарской области Ильяс Курамысов.

По его словам, например, ТОО «Богатырь Комир» в прошлом году затратило 4,4 миллиарда тенге на рекультивацию отработанных участков угольного месторождения. А Аксуский завод ферросплавов АО «ТНК «Казхром» для переработки 940 тысяч тонн своего шлака феррохрома затратил 2 миллиарда тенге.

Он назвал и продукцию, которую предприятие производит из своих же отходов.

«Щебень. В основном у нас Аксуский завод ферросплавов все свои шлаки переводит в щебень и их реализует, - сказал И. Курамысов. - АЗФ с прошлого года начал внедрять свою технологию, уже миллиарды направляет на переработку и после этого как щебень шлаки реализует».