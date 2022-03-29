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    36% своих отходов переработали и вторично использовали павлодарские предприятия

    29 Марта 2022, 13:44

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Глава департамента экологии Павлодарской области рассказал, что производят в регионе, например, из шлака ферросплавов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году по области было образовано 205 миллионов тонн промотходов. Из них переработано и вторично использовано 74,4 миллиона тонн, это 36,3 процента», - рассказал на заседании комиссии областного маслихата по вопросам экологии и охраны окружающей среды руководитель департамента экологии Павлодарской области Ильяс Курамысов.

    По его словам, например, ТОО «Богатырь Комир» в прошлом году затратило 4,4 миллиарда тенге на рекультивацию отработанных участков угольного месторождения. А Аксуский завод ферросплавов АО «ТНК «Казхром» для переработки 940 тысяч тонн своего шлака феррохрома затратил 2 миллиарда тенге.

    Он назвал и продукцию, которую предприятие производит из своих же отходов.

    «Щебень. В основном у нас Аксуский завод ферросплавов все свои шлаки переводит в щебень и их реализует, - сказал И. Курамысов. - АЗФ с прошлого года начал внедрять свою технологию, уже миллиарды направляет на переработку и после этого как щебень шлаки реализует».

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Экология Промышленность Регионы Казахстана
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