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    36 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

    16 Октября 2022, 09:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 36 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    На 16 октября лечение от коронавируса продолжают получать 980 человек (–848+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 873 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 2 пациента,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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