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3575 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
19 Мая 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 586,
город Алматы - 1313,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 170,
Актюбинская область - 188,
Алматинская область - 386,
Атырауская область - 98,
Восточно-Казахстанская область - 81,
Жамбылская область - 68,
Западно-Казахстанская область - 110,
Карагандинская область - 324,
Костанайская область - 27,
Кызылординская область - 58,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 80,
Северо-Казахстанская область - 8,
Туркестанская область - 48.
Итого выздоровевших в Казахстане - 323816.
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