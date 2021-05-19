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3575 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

19 Мая 2021 08:16
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3575 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 586,

город Алматы - 1313,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 170,

Актюбинская область - 188,

Алматинская область - 386,

Атырауская область - 98,

Восточно-Казахстанская область - 81,

Жамбылская область - 68,

Западно-Казахстанская область - 110,

Карагандинская область - 324,

Костанайская область - 27,

Кызылординская область - 58,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 80,

Северо-Казахстанская область - 8,

Туркестанская область - 48.

Итого выздоровевших в Казахстане - 323816.


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#Здравоохранение  
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