3575 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 586,

город Алматы - 1313,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 170,

Актюбинская область - 188,

Алматинская область - 386,

Атырауская область - 98,

Восточно-Казахстанская область - 81,

Жамбылская область - 68,

Западно-Казахстанская область - 110,

Карагандинская область - 324,

Костанайская область - 27,

Кызылординская область - 58,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 80,

Северо-Казахстанская область - 8,

Туркестанская область - 48.

Итого выздоровевших в Казахстане - 323816.