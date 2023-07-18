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    354,9 млрд тенге инвестиций привлечено в основной капитал Актюбинской области

    18 Июля 2023, 02:36

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По итогам шести месяцев текущего года, инвестиции в основной капитал Актюбинской области составили 354,9 млрд тенге. Об этом говорили на заседании регионального инвестиционного штаба в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    «По итогам шести месяцев текущего года инвестиции в основной капитал составили 354,9 млрд тенге. Среди отраслей по объемам привлеченных инвестиций лидирует промышленность – 75% от общего объема инвестиций», - сообщил руководитель управления индустриально-инновационного развития Куандык Касымов.

    В разрезе районов положительная динамика наблюдается в Хромтауском и Темирском районах, в числе аутсайдеров - Байганинский, Кобдинский, Иргизский, Уилский, Шалкарский и Алгинский районы.

    Аким области Ералы Тугжанов подчеркнул, что привлечение инвестиций – это один из ключевых инструментов развития экономики региона.

    «На расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны Глава государства поручил активизировать работу по привлечению инвестиций. Это прямое поручение Президента. От привлечения инвестиций во многом зависят темпы экономического роста, уровня жизни населения региона. В этой связи акиматам районов и города Актобе необходимо обеспечить полное достижение целевых индикаторов», - сказал Ералы Тугжанов.

    Отметим, в Актюбинской области для достижения установленных Правительством индикаторов сформирован пул из 104 инвестиционных проектов на сумму 6,7 трлн тенге, в ходе реализации которых до 2027 года будет создано свыше 17 тысяч рабочих мест. Основную долю пула занимают проекты в горно-металлургической, металлургической, нефтехимической и энергетической отраслях.

    Участники заседания рассмотрели актуальные вопросы реализации крупных инвестиционных проектов в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

    По итогам заседания Ералы Тугжанов поручил ответственным госорганам и организациям принять исчерпывающие меры по решению проблемных вопросов, дальнейшему улучшению инвестиционного климата и достижению планов по привлечению инвестиций на текущий год, в том числе прямых иностранных инвестиций.

    Ранее под председательством акима области Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам развития города Актобе. На заседании, в котором участвовали руководители областных управлений и отделов акимата города, был представлен проект Комплексного плана развития Актобе до 2026 года.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Экономика Регионы Казахстана Инвестиции
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