3500 студентов из Туркменистана обучаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Туркменистана в Республике Казахстан встретился со студентами из Туркменистана, получающих высшее образования в вузах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Батыр Реджепов провел встречу в режиме online со студентами из Туркменистана, получающих высшее образование в вузах Казахстана. Во встрече также приняли участие представители вузов и туркменской диаспоры РК

В ходе мероприятия Посол Туркменистана обсудил со студентами планируемые мероприятия в Туркменистане в честь 30-летия Независимости Туркменистана. Также было отмечено, что 2021 год провозглашен годом «Туркменистан - Родина мира и доверия», кроме того, намечено празднование в этом году 140-летия Ашхабада, который известен как жемчужина белого мрамора Азии.

Также выступили представители туркменской диаспоры в Казахстане и студенты-активисты, которые поддержали миролюбивую, добрососедскую политику нейтрального Туркменистана.

По окончании мероприятия студенческая молодежь выступила с песнями и танцами, воспевающими свою Родину - Туркменистан.

Важно отметить, что более 3500 студентов из Туркменистана получают образование в ведущих высших учебных заведениях Республики Казахстан, таких как КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Гумилева, Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова, Таразский региональный университет им. М.Дулати и других.



