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    3500 студентов из Туркменистана обучаются в Казахстане

    29 Марта 2021, 19:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Туркменистана в Республике Казахстан встретился со студентами из Туркменистана, получающих высшее образования в вузах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Батыр Реджепов провел встречу в режиме online со студентами из Туркменистана, получающих высшее образование в вузах Казахстана. Во встрече также приняли участие представители вузов и туркменской диаспоры РК

    В ходе мероприятия Посол Туркменистана обсудил со студентами планируемые мероприятия в Туркменистане в честь 30-летия Независимости Туркменистана. Также было отмечено, что 2021 год провозглашен годом «Туркменистан - Родина мира и доверия», кроме того, намечено празднование в этом году 140-летия Ашхабада, который известен как жемчужина белого мрамора Азии.

    Также выступили представители туркменской диаспоры в Казахстане и студенты-активисты, которые поддержали миролюбивую, добрососедскую политику нейтрального Туркменистана.

    По окончании мероприятия студенческая молодежь выступила с песнями и танцами, воспевающими свою Родину - Туркменистан.

    Важно отметить, что более 3500 студентов из Туркменистана получают образование в ведущих высших учебных заведениях Республики Казахстан, таких как КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Гумилева, Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова, Таразский региональный университет им. М.Дулати и других.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Вузы Таджикистан
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