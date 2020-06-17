350 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане, прирост составил 2,3%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 350 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 87 (3,0%)

Карагандинская область - 52 (3,3%)

Павлодарская область - 41 (10,7%)

город Алматы - 35 (1,1%)

Акмолинская область - 22 (10,7%)

Западно-Казахстанская область - 21 (2,1%)

Атырауская область - 17 (1,3%)

Восточно-Казахстанская область - 12 (4,5%)

Жамбылская область - 9 (1,8%)

город Шымкент - 9 (0,8%)

Актюбинская область - 8 (1,5%)

Костанайская область - 8 (3,4%)

Северо-Казахстанская область - 8 (6,8%)

Алматинская область - 7 (1,3%)

Кызылординская область - 7 (1,4%)

Мангистауская область - 4 (1,0%)

Туркестанская область - 3 (0,6%)

Всего в стране выявлено 15542 заболевших.