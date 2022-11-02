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    350 тысяч тонн асфальта уложено на республиканских трассах ЗКО в этом году

    2 Ноября 2022, 16:26

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ЗКО работы по капитальному ремонту продолжаются на двух объектах — «Казталовка-Жанибек-гр.РФ» и «Унеге-Бисен-Сайхин», которые состоят из шести участков общей протяженностью 245 км. Об этом сообщил руководитель западно-казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Казбек Мамбетов в ходе брифинга для СМИ, передает МИА «Казинформ».

    «Несмотря на ряд проблемных вопросов, в целом в текущем году наблюдается продвижение в строительно-монтажных работах по сравнению, к примеру, с прошлым годом. Вдвое увеличено количество задействованной спецтехники и дорожных рабочих. Сейчас на двух объектах трудятся 700 человек персонала и работает 600 единиц спецтехники. Отметим, что 90% дорожного персонала – местные жители. Мобилизовано четыре асфальтобетонных завода. Если в прошлом году в общей сложности было уложено около 41 км асфальта, то в рамках текущего сезона подрядные организации уложили 75 км асфальта. Таким образом, проезд обеспечен на 122 км», - отметил Казбек Мамбетов.

    Кроме того, Казбек Мамбетов отметил, что определены подрядные организации, которые будут ремонтировать республиканскую трассу «Подстепное-Федоровка».

    «В рамках среднего ремонта отремонтировано 110 км республиканских трасс. В целом, за текущий строительный сезон на республиканских трассах ЗКО уложено 350 тыс. тонн асфальта», - добавил спикер.


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