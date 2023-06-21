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    350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане

    21 Июня 2023, 10:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении ОПГ в сфере транспортного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    «Приговором суда и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Астане Кудайбергенов К. и его сообщница Шумбасова Б. осуждены к 10 годам лишения свободы.

    Оба обвинялись в создании и руководстве организованной преступной группой, подделке диагностических карт и внесении ложных сведений в информационную систему о прохождении технического осмотра», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Другие тринадцать участников ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы, еще 4 лица приговорены к 2 годам ограничения свободы.

    Также приговором суда признаны виновными в получении взяток другие должностные лица.

    Всего ОПГ незаконно зарегистрировала около 350 тысяч автотранспортных средств.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Борьба с преступностью Транспорт Другие государственные органы Легализация. Приватизация Борьба с коррупцией
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