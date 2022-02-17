350 специалистов-практиков преподают в казахстанских вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 350 специалистов-практиков начали преподавать в казахстанских вузах с начала учебного года. Студентам в зависимости от специальности читают лекции, проводят практические и лабораторные занятия руководители предприятий, мажилисмены, дипломаты, представители международных компаний, известные журналисты и другие практикующие специалисты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Ранее Министерством образования и науки были внесены поправки, позволяющие вузам привлекать к работе большее количество действующих специалистов. Благодаря новым нормам в университетах отмечается приток квалифицированных кадров практиков.

К примеру, в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева будущим специалистам по журналистике преподают журналист, депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов, вице-президент Клуба главных редакторов Муратбек Токтагазин и другие практики. В КазНУ им.Аль-Фараби студентов обучают директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова, посол по особым поручениям МИД РК Акмарал Арыстанбекова и др.

«В прошлом году были изменены требования к образовательной деятельности казахстанских вузов и введена норма, позволяющая активно привлекать практикующих специалистов. Новшества направлены на усиление практикоориентированности в сфере высшего образования. Например, к подготовке юристов должны быть привлечены не менее 60% практиков с опытом не меньше пяти лет. Также, к примеру, если раньше требовалось, чтобы среди преподавателей в сфере журналистики или IT было не менее 40% с учёной степенью, то теперь, напротив, процент остепенённости значительно снижен для привлечения именно практиков. Прежде чем внести изменения, мы обсудили их с работодателями, которые будут принимать на работу выпускников вузов. То есть, теперь наличия ученой степени у преподавателей недостаточно. Важно, чтобы в составе были практикующие специалисты, которые будут обучать студентов, исходя из запросов и реалий современного рынка труда», - отметил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Вместе с тем, университеты активно внедряют и реализовывают систему дуального обучения. Студенты практикуются в организациях, предприятиях и получают практические навыки уже во время обучения в вузе. Эти новшества направлены на то, чтобы обучающиеся осваивали профессию не только в теории, но и на практике.

Кроме того, казахстанские вузы ведут работу по открытию центров известных компаний на базе вузов. К примеру, в Astana IT University проводятся сертифицированные курсы компаний CISCO, Huawei, Microsoft, Amazon, Samsung, Kaspersky. В Казахстанско-Британском техническом университете функционирует Apple-центр, также реализуются магистерские программы Яндекс и Huawei. Международный университет информационных технологий (МУИТ) реализует образовательные программы в сфере IT с Coursera.



