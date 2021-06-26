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    350 новобранцев пополнят ряды Вооруженных Сил Казахстана

    26 Июня 2021, 16:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в городе Алматы состоялся торжественный выпуск лейтенантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    350 молодых офицеров получили дипломы и пополнят ряды Вооруженных Сил. Среди выпускников одиннадцать представителей Таджикистана и семь граждан из Кыргызстана. Вуз включен в перечень учебных заведений совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

    Военный институт Сухопутных войск готовит офицерские кадры для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и государств – членов ОДКБ. Обучение ведется по шести специальностям и одиннадцати квалификациям.

    В учебном заведении созданы необходимые условия для освоения будущими офицерами военных специальностей. Институт располагает полноценной учебно-материальной базой. Оборудованы современные учебные лаборатории, лекционные аудитории. Для проведения практических занятий функционирует полевой ученый центр.

    Мероприятие завершилось ритуалом прощания выпускников с боевым знаменем и традиционным офицерским вальсом.

    В этом году впервые институт выпустил одиннадцать офицеров, обучавшихся по специальности «Радиационная, химическая и биологическая защита в военном деле».

    За годы существования в вузе подготовлено более 18 тысяч офицеров, которые в настоящее время проходят службу в Вооруженных Силах Казахстана и стран СНГ. Многие выпускники командуют крупными воинскими объединениями и соединениями, заслужили высокие воинские звания, удостоены правительственных наград.

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    Армия Безопасность Общество
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