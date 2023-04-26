350 млрд тенге выделили на строительство и ремонт дорог местного значения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения в Казахстане выделено 350 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения выделено 350 млрд тенге. За счет выделенных средств ведутся работы на 4,1 тыс. километрах. По итогам текущего года долю дорог в нормативном состоянии планируется довести до 87%», - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Азамат Бейспеков во время заседания в Сенате Парламента РК.

По его словам, на сегодняшний день из 70 тысяч км местной сети 85% дорог находится в нормативном состоянии. Лучшее состояние местных дорог наблюдается в Жамбылской (97%), Мангистауской (96%) и Павлодарской (91%) областях. Худшее состояние - в Западно-Казахстанской (46%), Актюбинской (72%), Северо-Казахстанской (78%) областях.



