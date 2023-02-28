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    350 грантов получили астанчане на реализацию бизнес-идей

    28 Февраля 2023, 12:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ситуация на рынке труда в Астане стабильная и находится на особом контроле местных властей. Уровень безработицы составляет 4,5%, что ниже республиканского значения на 0, 3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На онлайн-брифинге заместитель директора Центра занятости акимата города Астаны Сабит Жаманбаев отметил, что в рамках реализации национального проекта по развитию предпринимательства в 2022 году охвачены мерами социальной защиты от безработицы более 27,5 тысяч человек, в том числе 17,9 тысячи молодежи. Трудоустроено 12,4 тысячи человек, в том числе на постоянные рабочие места 8 362 человек.

    «Выданы гранты на реализацию новых бизнес-идей 350 гражданам: 204 представителям молодежи и 146 - лицам из категории социально уязвимых слоев населения. Профессиональное обучение по запросам работодателей прошли 172 человека, обучение на рабочем месте у работодателя – 64 человека, обучение по проекту «Бастау Бизнес» – 4 320 человек; онлай-обучение навыкам на платформе enbek.kz – 598 человек», - проинформировал Сабит Жампанбаев.

    В столице также создано 40 513 новых рабочих мест, в том числе 35 981 постоянное место. В рамках реализации национальных проектов в Астане создано 14 211 новых рабочих мест. В целях расширения возможностей трудоустройства безработных граждан и незанятого населения проведено 62 ярмарки вакансий.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Трудоустройство
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