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    350 датчиков угарного газа бесплатно установили в домах жителей Карагандинской области

    17 Ноября 2020, 21:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала отопительного сезона специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области совершили более 20 тысяч подворовых обходов жилого сектора. Агитационно-профилактическими мероприятиями было охвачено свыше 60 тысяч человек. Начиная с августа этого года, в домах малообеспеченных жителей и многодетных семей региона бесплатно установили 350 датчиков угарного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях предотвращения несчастных случаев Управление по ЧС Темиртау совместно с акиматом проводят акцию «Берегись угарного газа!». С начала отопительного сезона в частном секторе города металлургов по причине несоблюдения правил эксплуатации печного отопления произошло шесть возгораний. С начала года в Темиртау и посёлке Актау было зафиксировано по одному случаю отравления угарным газом в лёгкой форме.

    «На сегодняшний день в городе идёт акция по установке датчиков угарного газа. Мы устанавливаем их многодетным семьям и одиноким пенсионерам», - рассказал заместитель акима Темиртау Владислав Цай.

    Угарный газ не имеет цвета, вкуса и запаха. Определить его утечку, по словам специалистов, можно только при помощи специального датчика.

    «При обнаружении угарного газа датчик срабатывает - издаёт звуковой сигнал. По статистике отравление угарным газом чаще всего происходит в ночное время, то есть во сне. Человек даже не успевает понять и ощутить воздействие газа», - говорит начальник УЧС Темиртау Арман Алпысбаев.

    ДЧС призывает жителей Карагандинской области соблюдать правила противопожарной безопасности, чтобы обезопасить себя и своих близких.

    Несмотря на проводимые профилактические работы, в регионе с начала отопительного периода в жилом секторе произошло 234 пожара. В результате 12 человек погибли, 10 карагандинцев получили травмы различной степени тяжести.

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    Карагандинская область Благотворительность Безопасность Другие государственные органы Общество
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