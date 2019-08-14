Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    350 человек приняли участие в ярмарке вакансий в Атырау

    14 Августа 2019, 15:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 350 человек приняли участие в ярмарке вакансий в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ярмарке вакансий, прошедшей в здании городского филиала партии «Nur Otan» приняли участие почти 350 безработных жителей региона. 228 вакансийпредоставили 12 компаний и частных организаций. Все участники сдали резюме на определенные позиции. Они будутприглашены на собеседование, по итогам которого могут получить работу», -сообщила специалист Центразанятости города Атырау Айдана Галиахметова.

    с начала года в городе это уже четвертая ярмарка вакансий. В ходе первых трехгородским центром занятости было предоставлено свыше 1000 рабочих мест, постояннуюработу нашли 186 человек.

    На учете в Центре занятости Атырау состоит 2800 безработных граждан. Всеони зарегистрированы в электронной бирже труда, где потенциальные работодателирегулярно предлагают им свои вакансии. Кроме того, при Центре занятостибезработные могут пройти курсы переобучения и получить дополнительнуюспециальность.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Занятость
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам