350 человек приняли участие в ярмарке вакансий в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 350 человек приняли участие в ярмарке вакансий в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ярмарке вакансий, прошедшей в здании городского филиала партии «Nur Otan» приняли участие почти 350 безработных жителей региона. 228 вакансийпредоставили 12 компаний и частных организаций. Все участники сдали резюме на определенные позиции. Они будутприглашены на собеседование, по итогам которого могут получить работу», -сообщила специалист Центразанятости города Атырау Айдана Галиахметова.

с начала года в городе это уже четвертая ярмарка вакансий. В ходе первых трехгородским центром занятости было предоставлено свыше 1000 рабочих мест, постояннуюработу нашли 186 человек.

На учете в Центре занятости Атырау состоит 2800 безработных граждан. Всеони зарегистрированы в электронной бирже труда, где потенциальные работодателирегулярно предлагают им свои вакансии. Кроме того, при Центре занятостибезработные могут пройти курсы переобучения и получить дополнительнуюспециальность.