35 тысяч заявок на получение услуг коммунальных служб поданы через портал iQala с начала года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центр городских услуг iQala сегодня объединяет 152 услуги 10 коммунальных служб столицы. Услуги здесь оказываются по принципу «одного окна», также граждане могут подать заявки-онлайн на портале iqala.kz в любой день и время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

С начала текущего года центр iQala оказал 140 тысяч услуг коммунальных служб столицы, 35 тысяч заявок, в том числе поданы посредством портала iqala.kz .

Благодаря работе Центра процесс оформления договоров с коммунальными службами сократился с месяца до получаса.

Например, после покупки недвижимости заявки на оформление договоров можно подать, не выходя из дома.

Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЭЦП. На обработку услуг регламентированы сроки. После готовности договоров на мобильный номер потребителя придет SMS-уведомление.

У Центра iQala есть и фронт-офис, расположенный по адресу: проспект Р. Қошқарбаева, 29. Фронт-офис работает по принципу «одного окна». Центр обслуживает и физические, и юридические лица. Все услуги предоставляются бесплатно.

Сегодня оцифрованы услуги «Қазақтелеком», Clean City NC, «Астанаэнергосбыт», Elorda Eco System, SPK Development, «Астана-РЭК», «Астана Теплотранзит», «Астана ЕРЦ», «Астана Су Арнасы». В планах центра – цифровизация услуг остальных коммунальных служб столицы.