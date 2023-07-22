35 специализированных вагонов для лиц с инвалидностью приобретет Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили о планах по приобретению дополнительных специализированных вагонов для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, министерством проводится следующая работа: в период с 2025 до 2030 года планируется приобретение 537 вагонов у ТОО «Штадлер Казахстан», в т.ч. вагонов с местами для людей с ограниченными возможностями, оборудованных подъемными механизмами – 35 вагонов (в 2025 году - 6 вагонов, 2026 году – 6 вагонов, 2027 году – 6 вагонов, 2028 году – 6 вагонов, 2029 году – 6 вагонов, 2030 году – 5 вагонов)», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Как говорится в сообщении, в настоящее время перевозчиками эксплуатируются 80 вагонов с местами, предназначенными для маломобильных лиц, которые курсируют по 37 маршрутам, в т.ч. вагоны «Тальго» – 20 единиц, стандартные – 60 единиц. Из них, оборудованные подъемным механизмом – 28 единиц, не оборудованные подъемным механизмом – 52 единицы.