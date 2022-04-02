Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    35 сообщений об угрозе подтопления поступило в ДЧС Карагандинской области

    2 Апреля 2022, 20:13

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Паводковая ситуация в Карагандинской области находится на контроле областного оперативного противопаводкового штаба ДЧС. По информации на 19.00, в штаб поступило 35 сообщений об угрозе подтопления придворовых территорий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинский областной оперативный противопаводковый штаб поступило 35 сообщений об угрозе подтопления придворовых территорий (Караганда – 19, Темиртау – 1, п. Актау – 1, Сарань – 1, Шахтинск – 1, Бухар-Жырауский р-н – 7, Осакаровский р-н – 1, Абайский р-н – 1, Каркаралинский р-н – 3).

    По всем случаям приняты меры по отводу воды (укладка мешкотары, очистка ливневок и т. д.).

    Из крупных водохранилищ продолжаются сбросы: из Самаркандского водохранилища – 20 куб. м/с при притоке 13 куб. м/с; из Интумакского водохранилища – 8 куб. м/с при притоке 8 куб. м/с. Из Шерубай-Нуринского водохранилища сбросы не делаются, приток составляет 7 ,5 куб. м/с.

    На всех водохранилищах есть свободные объёмы.

    «В период с 2 по 6 апреля 2022 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъём уровней воды на реках. Просим жителей региона принять меры по отводу воды и соблюдать безопасность», - предупреждают в ДЧС Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Безопасность Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава МЧС прибыл на место пожара под Астаной
    Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17
    Новый министр по ЧС принес присягу народу Казахстана
    Более 500 человек задействованы в тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам