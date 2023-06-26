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    35 случаев кори подтверждены в Костанае

    26 Июня 2023, 16:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае почти все заболевшие корью - не привиты. А большинство из них - дети. О том, как обстоит эпидемиологическая ситуация в областном центре Костанайской области, рассказал руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Костаная Алмат Байкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С февраля в целом отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью в стране. Первые случаи кори зарегистрированы в апреле.

    «За сегодняшний день зарегистрировано 35 случаев кори, из них 20 детей (57%) и 15 взрослых (43%). Из 35 заболевших корью 1 (2,9%) больной был вакцинирован против кори по возрасту, 11 (31,4%) заболевших не привиты против кори по причине отказа от вакцинации, 3 (8,6%) больных имеют медицинские противопоказания, у 5 (14,3%) заболевших прививочный статус не известен, 15 (42,9%) детей не достигли прививочного возраста», - сообщил Байкенов.

    С целью стабилизации эпидситуации с марта стартовала наверстывающая вакцинация детей в возрасте до 18 лет, своевременно не вакцинированных против кори.

    «Согласно проведенной ревизии поликлиниками города Костанай выявлено 2 395 детей до 18 лет не привитых и без данных о привитости. В рамках наверстывающей иммунизации привито 1184 ребенка. В данное время вакцинация против кори проводится детям согласно Национального календаря прививок РК по возрасту, а также в порядке экстренной вакцинации невакцинированым контактным лицам до 30 лет», - добавил руководитель ведомства.

    В целом, в областном центре проведен значительный объем профилактических и санитарно - противоэпидемических мероприятий, в том числе по иммунизации населения. Плановыми профилактическими прививками охвачено 39,5% детей. Вакцинацией против кори, краснухи, паротита детей в 1 год охвачено 43,5%, детей в 6 лет - 46,2%. В возрасте 6 лет – 43,8% вакцинировано АбКДС. Охват вакцинацией подростков против дифтерии и столбняка (АДС-М) составил 58,3%.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Здравоохранение Вакцинация Костанай
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