Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    35 саженцев березы посадили полицейские Алматы

    11 Марта 2022, 21:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акцию «Посади деревья», организованную в честь 100-летия Маншук Маметовой, поддержали полицейские Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности, а также Управления и отдела полиции Ауэзовского района, при содействии представителей местного акимата в микрорайоне «Мамыр-2» провели высадку саженцев. Активное участие также приняли жители указанного массива.

    Участники мероприятия уверены, что подобные акции будут набирать обороты и с каждым годом неравнодушных будет все больше и больше.

    В мероприятии приняли участие 35 человек, посажено 35 саженцев березы. Всем участникам полицейские раздали брошюры «Вместе против наркотиков!» и «Внимание! Не будь равнодушным!».

    Ранее сообщалось, что в Алматы желающим озеленить дворы раздадут саженцы.

    Фото иллюстративное: adm-nao.ru

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Экология Юбилей МВД РК Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков