35 промышленных молочно-товарных ферм будут ежегодно вводить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о планах по замещению импорта молока и молочных продуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общий объем импорта молочных продуктов в пересчете на молокосырье составляет 500 тысяч тонн. Вопрос насыщения планируется решить за счет ввода и расширения мощности промышленных молочно-товарных ферм и дозагрузки отечественных молзаводов», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

«Поэтому ежегодно планируется вводить 35 промышленных молочно-товарных ферм. При этом уже в прошлом году введено 48 МТФ, из которых 17 промышленные, с общей мощностью 98 тысяч тонн молока», - добавил он.

Министр также рассказал о состоянии рынка колбасных изделий.

«Внутренний рынок обеспечен колбасной продукцией отечественного производства на 62%. Полное насыщение будет обеспечено за счет введения 6 мясокомбинатов мощностью 77,8 тысяч тонн, а также за счет финансирования на оборотные цели и стимулирования фермеров на сдачу скота для убоя», - заключил глава Минсельхоза.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса.