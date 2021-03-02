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    35 промышленных молочно-товарных ферм будут ежегодно вводить в Казахстане

    2 Марта 2021, 09:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о планах по замещению импорта молока и молочных продуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общий объем импорта молочных продуктов в пересчете на молокосырье составляет 500 тысяч тонн. Вопрос насыщения планируется решить за счет ввода и расширения мощности промышленных молочно-товарных ферм и дозагрузки отечественных молзаводов», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    «Поэтому ежегодно планируется вводить 35 промышленных молочно-товарных ферм. При этом уже в прошлом году введено 48 МТФ, из которых 17 промышленные, с общей мощностью 98 тысяч тонн молока», - добавил он.

    Министр также рассказал о состоянии рынка колбасных изделий.

    «Внутренний рынок обеспечен колбасной продукцией отечественного производства на 62%. Полное насыщение будет обеспечено за счет введения 6 мясокомбинатов мощностью 77,8 тысяч тонн, а также за счет финансирования на оборотные цели и стимулирования фермеров на сдачу скота для убоя», - заключил глава Минсельхоза.

    Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Промышленность Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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