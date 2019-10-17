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    35 паломников погибли в ДТП в Саудовской Аравии

    17 Октября 2019, 08:31

    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - 35 паломников погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Саудовской Аравии, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Arab News.

    Авария произошла в 170 км от Медины, около деревни Аль-Ахал, в среду приблизительно в 19:00. По предварительным данным, частный чартерный автобус с 39 пассажирами столкнулся с погрузчиком.

    Пострадавшие были доставлены в больницу.

    Те, кто находился в автобусе, были паломниками из азиатских и арабских стран.

    Ранее в СМИ со ссылкой на местные органы здравоохранения сообщалось, что погибли 36 человек.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    ДТП Ближний Восток
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