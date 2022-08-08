35 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 августа лечение от коронавируса продолжают получать 27 116 человек (–26 804+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находится 1 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 650 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 35 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 4 пациента.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.