35 несчастных случаев произошло на костанайских предприятиях

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала года на предприятиях и организациях Костанайской области произошло 35 несчастных случаев. Это меньше показателей аналогичного периода прошлого года, а наибольшее число несчастных случаев приходится на сельское хозяйство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статистика производственного травматизма области показывает, что по итогам 5 месяцев на предприятиях и организациях области произошло 35 несчастных случаев (аналогичный период 2022 года – 42 случая), где пострадали 36 человек (аналогичный период 2022 года – 46 пострадавших). С легким исходом количество пострадавших уменьшилось с 19 до 18 (на 5,5 %), со средним исходом - снизилось с 8 до 2 (в 4 раза), с тяжелым исходом – увеличилось с 14 до 16 (на 14 %), с летальным исходом – снизилось с 5 до 0», - сообщил исполняющий обязанности руководителя областного управления по инспекции труда Ерлан Темирхан.

Если смотреть в разрезе отраслей, то наибольшее число несчастных случаев приходится на сельское хозяйство и бюджетные организации - по 5 случаев, здравоохранение – 3 факта, строительство – 2 факта, а также другие сферы – 11 случаев.

«В ходе проведения спецрасследований государственными инспекторами труда и тех, которые расследуются самими работодателями, выясняется, что основными причинами несчастных случаев на производстве являются грубая неосторожность пострадавшего и неудовлетворительная организация производства работ, что, в свою очередь, приводит к травмам различной степени тяжести», - отметил Е.Темирхан.

Так, в целях предотвращения несчастных случаев на производстве и профилактики профессиональных заболеваний работников, 21 предприятие области приняли решения о внедрении Концепции нулевого травматизма - Vision Zero, 2 предприятия внедрили проект «Народный контроль», при этом привлекли в качестве «народных контролеров» людей с ограниченными возможностями.

«14 предприятиям области, гарантированно соблюдающих трудовые права работников, вручены сертификаты доверия (освобождающие субъектов предпринимательства от проверок и иных форм контроля по соблюдению трудового законодательства в течение трех лет).

В целом, благодаря совместной скоординированной работе всех заинтересованных органов – местной исполнительной власти, представителей работников и работодателей с начала года достигнуто снижение производственного травматизма в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16%», - подытожил Е. Темирхан.