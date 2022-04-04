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    35 многоэтажных домов строят в Петропавловске

    4 Апреля 2022, 14:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжается строительство 21 бюджетного и 14 коммерческих домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким города Булат Жумабеков на отчетной встрече с населением сообщил, что планируется строительство еще 10-ти многоквартирных жилых домов за счет бюджетных средств. По ним сейчас завершаются конкурсные процедуры. Из них девять домов построят в микрорайоне «Копай». Мы рассказывали об этом депрессивном районе города, снос которого планировался несколько лет назад. По словам Б. Жумабекова, всего в этом микрорайоне на площади 44,6 га построят 27 многоквартирных жилых домов общей площадью 278 тысяч квадратных метров.

    «За счёт частных инвестиций в городе начато строительство 10 многоквартирных жилых домов и дополнительно разрабатывается проектно-сметная документация по 18 бюджетным и 10 коммерческим домам. Для развития индивидуального жилищного строительства в двух микрорайонах города подводится инженерная инфраструктура, которая дает возможность строительства около трех тысяч частных домов. Застройка города будет продолжаться в границах перспективных микрорайонов «Жас Оркен», «Орталык», «Береке», «Копай», - сказал Б. Жумабеков.

    В прошлом году в отрасль строительства привлекли 54,7 млрд тенге. Сдали в эксплуатацию 16 домов, школу-лицей им. М. Жумабаева на 900 мест по улице Ш. Уалиханова. Строятся поликлиники в микрорайоне «Жас Оркен» и «Береке», общежития для студентов и учебно-лабораторный корпус для СКУ им. М. Козыбаева.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство Жилье Регионы Казахстана Общество Бюджет Петропавловск
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