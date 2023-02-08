35 млрд тенге потребуется Минобороны для самостоятельной организации питания военнослужащих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев объяснил передачу в аутсорсинг услуг по организации питания Вооруженных сил страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в рамках аутсорсинга имеющиеся складские помещения и хранилища переданы поставщикам, оказывающим услуги по организации питания, которые, согласно договорам, обязаны содержать их в исправном состоянии, отвечающем Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

Таким образом, по его словам, в настоящее время Вооруженные силы не несут прямых расходов, связанных с содержанием, ремонтом и обслуживанием хранилищ, при этом введение аутсорсинга позволило освободить командиров и личный состав от выполнения несвойственных функций и повысить количество часов боевой подготовки.

«В особый период указанные объекты будут возвращены в ведение Министерства обороны. В то же время, для самостоятельной организации питания требуется создание региональных складов (в региональных командованиях «Астана», «Юг», «Запад») для приема, хранения и отпуска войскам продовольствия, а также организации их логистического обеспечения», - отметил зампремьера, уточнив, что ориентировочные расходы на это составят 35 млрд тенге.



