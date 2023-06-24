35 млн долларов выиграл в лотерею канадец

ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ – Житель Канады Джаясингхе выиграл джекпот размером в 35 миллионов долларов США в Lotto Max спустя неделю после того, как его дочь окончила университет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Globalnews.ca.

«Это было похоже на две победы!» - заявил счастливый победитель, получая чек в призовом центре в Торонто. Он был не единственным, кто выиграл 35 миллионов долларов. Точно такую же сумму получила семейная пара из Виктории, Британская Колумбия.

Джаясингхе регулярно покупал лотерейные билеты с тех пор, как переехал в Канаду. Билеты же Lotto Max он брал лишь только тогда, когда джекпот был большим.

Проверив свой билет в магазине, Джаясингхе позвонил своей жене, которая сразу поняла, что что-то произошло, просто по тому, как он произнес ее имя.

«Когда я, наконец, смог выдавить из себя слова «Lotto Max», жена была так счастлива и начала смеяться! Я поехал домой, чтобы забрать ее, чтобы мы могли вернуться в магазин, чтобы проверить билет вместе, — рассказал счастливчик. - Иногда я думаю о временах, когда нам приходилось многим жертвовать ради нашего будущего. [Выигрыш в лотерею] невероятное благословение и возможность для лучшей жизни. Я благодарен, что смог приехать в Канаду, чтобы построить свое будущее. Я знал, что это решение изменит мою жизнь, но я никогда не ожидал, что мне так повезет. Теперь для наших мечтаний нет границ».

По его словам, он потратит выигрыш на новый дом, поможет дочери оплатить образование, отправится в путешествие и поможет благотворительным организациям.

«Я люблю автопутешествия. Я всегда хотел исследовать страну, увидеть Скалистые горы и оценить природную красоту Канады», - добавил победитель лотереи.