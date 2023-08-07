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    35 грабежей совершено в Казахстане за неделю

    7 Августа 2023, 12:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД Шугыла Турлыбек доложила о криминогенной обстановке в стране за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2886 преступлений, 1688 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 10 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 35 грабежа, 405 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

    На прошлой неделе в стране было совершено 2917 преступлений, 1698 из них раскрыто за сутки. По горячим следам» раскрыто 4 убийства, 6 умышленных фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 38 грабежей, 364 кражи чужого имущества.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МВД РК Криминал полиция
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