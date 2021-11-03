Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    35 ДТП за день произошло в Павлодаре из-за непогоды

    3 Ноября 2021, 09:54

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре из-за ухудшения погоды за день зарегистрировано 35 ДТП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «2 ноября в 14:10 в Павлодаре на автодороге ПНХЗ 43-летний водитель автомашины марки «Шкода Суберб», совершая обгон, совершил столкновение с автомашиной марки «Фольксваген Гольф». В результате дорожного происшествия 19-летний водитель автомашины марки «Фольксваген Гольф» с травмами госпитализирован», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    По информации правоохранительных органов, автомобиль «Шкода Суберб» водворён на штрафную стоянку. Проводится проверка, и назначены экспертизы.

    «В связи с изменениями погодных условий 2 ноября только в Павлодаре зарегистрировано 35 ДТП», - добавили в ДП. Стражи порядка предупредили автолюбителей об опасности на дорогах из-за ухудшения погодных условий.

    «С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 529 ДТП, в результате которых 47 погибло, ещё 789 травмировано», - привели цифры в ведомстве.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи