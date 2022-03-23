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    35 ДТП произошло из-за метели в Нур-Султане, есть пострадавшие

    23 Марта 2022, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном департаменте полиции сообщили о количестве ДТП в городе из-за метели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В столице идет метель . С утра на территории города зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП один человек получил телесные повреждения», - сообщили в ведомстве.

    В полиции попросили горожан быть предельно внимательными в связи с ухудшением погодных условий и строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских.

    Также в департаменте настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок за пределы города. При возможности использовать альтернативный вид транспорта. В настоящее время, в связи с непогодой, для всех видов транспорта закрыто движение по всем направлениям.

    «Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В целях собственной безопасности переходите улицы в установленных местах», - призвал начальник дежурной части полка патрульной полиции ДП г. Нур-Султан Айбек Нартпаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана ДТП Происшествия
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