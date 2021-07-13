НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О количестве зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с летальным исходом в разрезе регионов, по данным за 11 июля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

35 человек скончались за сутки от коронавируса в Казахстане, согласно данным на 11 июля, из них: 8 человек - в Карагандинской области, 7 - в Нур-Султане, по 5 - Шымкенте и ЗКО, 4 - в Акмолинской области, 3 - в Мангистауской области, по 1 - в Алматы, Алматинской, Атырауской областях.

Как сообщалось ранее, по данным на 11 июля, шесть человек скончались от пневмонии с отрицательным тестом на COVID-19: три летальных случая зафиксированы в Шымкенте, по одному - в Нур-Султане, Павлодарской и Туркестанской областях.



