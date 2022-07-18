349 подозреваемых по делу о январских событиях находятся под стражей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил о проведенных по регионам следственных действиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в 8 регионах страны проведено более 30 тыс. следственных действий. Назначено свыше 4-х тыс. судебных экспертиз. Производство обязательных следственных действий необходимо для выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, в настоящее время под стражей содержатся 349 подозреваемых лиц.

«Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения о причастности к преступлениям. Всего по январским событиям в суд направили 429 уголовных дел, по которым осуждено 545 лиц», - заключил представитель Генпрокуратуры.