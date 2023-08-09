347 млрд тенге инвестируют в проект переработки концентрата золота в Казахстане

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Главе государства рассказали о ходе работы над крупнейшим проектом международной компании Polymetal International plc, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Объем инвестиций проекта по переработке 300 тысяч тонн золотосодержащего концентрата с получением 15 тонн золота составит 347 миллиардов тенге.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о техническом состоянии предприятий электроэнергетики. Аким области Асаин Байханов заверил, что в 2024 году завершится модернизация энергоблоков ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также электростанции № 7 в городе Аксу.

Кроме того, Асаин Байханов доложил о перспективах наращивания производства продуктов питания. По его словам, в области растут производство и переработка молока; в этом году дополнительно строятся 10 новых современных ферм с общим объемом инвестиций свыше 30 миллиардов тенге.

Также Главе государства доложили о проектах строительства двух заводов в Экибастузе.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить исполнение планов социально-экономического развития и продолжить работу по привлечению потенциальных инвесторов.