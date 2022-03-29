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    345 единиц оружия, похищенных при январских событиях, разыскивают в Алматинской области

    29 Марта 2022, 21:58

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жителей Алматинской области попросили посодействовать в поиске похищенного оружия во время январских беспорядков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом на отчетной встрече с населением заявил глава областной полиции, генерал-майор Арыстангани Заппаров. Глава областной полиции затронул тему январских массовых беспорядков, от последствий которых власти и население еще продолжают восстанавливаться.

    Согласно официальной информации, во время январских событий в Талдыкоргане пострадало 6 государственных объектов, 78 служебных и гражданских автомашин.

    Материальный ущерб в суммарном выражении составил около 8,5 млрд тенге (гособъекты и предприниматели).

    На сегодняшний день продолжается поиск 345 единиц огнестрельного оружия, похищенного при нападении на городскую полицию и областной департамент.

    «Я хочу попросить жителей о содействии в поиске похищенного оружия. Если кто-либо владеет какой-либо информацией, прошу немедленно информировать полицию. Напомню, что согласно ст.287 УК РК в случае добровольной сдачи оружия и непричастности к правонарушениям граждане освобождаются от административной и уголовной ответственности», - отметил начальник департамента полиции Алматинской области Арыстангани Заппаров.

    Как выяснилось, по январским беспорядкам в регионе возбуждено и расследуется 526 уголовных дел, 10 из которых по фактам хищения огнестрельного оружия.

    В ходе встречи глава полиции региона озвучил статистические данные криминогенности и заявил, что в работе стражей правопорядка на сегодняшний день приоритетно в первую очередь противодействие кражам чужого имущества. Отмечается, что на долю краж приходится почти половина регистрируемых в области преступлений.

    Следующей проблемой является скотокрадство, так как именно скотоводство продолжает доминировать в жизнедеятельности местных жителей. Особое внимание также было уделено интернет-мошенничествам, количество которых в этом году в регионе возросло в 7 раз.

    В диалоге приняли участие не только талдыкорганцы, но и в режиме онлайн жители дальних районов области, а также журналисты, блогеры и активисты.

    С критическим замечанием в адрес полиции обратились несколько жителей Кербулакского и Коксуского районов, затронувшие тему расследований по фактам краж скота и поджогов имущества, по которым руководитель департамента дал отдельные поручения, направленные на разрешение проблемных вопросов.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Борьба с преступностью Алматинская трагедия
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