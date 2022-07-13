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Выздоровели от COVID-19 343 казахстанца
13 Июля 2022 08:36

Выздоровели от COVID-19 343 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 343 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 74,

в городе Алматы - 236,

в Атырауской области - 2,

в Жамбылской области - 9,

в Карагандинской области - 16,

в Костанайской области - 4,

в Павлодарской области - 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 293 899 человек.


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