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    3402 нарушения выявили в КУИС с помощью камер видеонаблюдения

    19 Мая 2023, 09:10

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В целях реализации поручения Главы государства комитетом УИС проводится работа по внедрению сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На сегодняшний день в них установлено более 22 тысяч видеокамер, что полностью исключает наличие «слепых зон». Введение сплошного видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы нацелено на обеспечение правопорядка и недопущение чрезвычайных происшествий и преступлений.

    Видеонаблюдение также имеет систему искусственного интеллекта, позволяющая не только идентифицировать личность или автотранспорт, но и выявить совершаемое правонарушение путем визуального осмотра территории оператором.

    В комитете УИС создан ситуационный центр, в который транслируется видео из всех пенитенциарных учреждений страны. Это позволяет контролировать жизнедеятельность колоний и реагировать на нарушения не только на региональном уровне, но и на уровне комитета. Для надзирающих прокуроров обеспечивается возможность удаленного просмотра видеоизображений.

    «В результате только за первый квартал этого года операторами видеонаблюдения выявлено 3 402 нарушения режима содержания. А за весь прошлый год 2 779 нарушений. Выявлено 4 канала проникновения запрещенных предметов. Пресечено 79 конфликтов и 9 групповых неповиновений спецконтингента. Предотвращено 13 суицидов и 3 побега. Всего за год количество жалоб содержащихся в учреждениях УИС на незаконные действия сотрудников сократилось в 4 раза», - сообщили в полиции.

    Вместе с тем, несмотря на то, что внедрение сплошного видеонаблюдения в учреждениях направлено на улучшение правового положения осужденных и предотвращение противоправных действий, осужденные вывели из строя 293 камеры.

    В отношении таких нарушителей режима содержания наложено 45 дисциплинарных взысканий с возмещением причиненного ущерба, начато 49 досудебных расследований.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Видео МВД РК
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