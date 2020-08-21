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    340 заявок на праймериз подали жители Туркестанской области

    21 Августа 2020, 16:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев на брифинге рассказал о проведении внутрипартийного праймериза в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    П о его словам, в регионе интерес к праймеризу партии «Nur Otan « очень высок.

    «На политическом совещании, прошедшем в августе прошлого года Елбасы, Председатель партии Нурсултан Назарбаев предложил семь направлений партии «Nur Otan». В соответствии с этим, была поставлена задача провести праймериз партии в период с 17 августа по 3 октября 2020 года. Туркестанский областной филиал партии «Nur Otan» подготовился на высоком уровне к организации этой политической конкуренции. С 17 по 28 августа проводится выдвижение и регистрация кандидатов.
    В период с 31 августа по 6 сентября проводится агитационная работа, а с 7 сентября по 3 октября вместе с агитационной деятельностью, начнутся дебаты. Завершится праймериз голосованием с 1 по 3 октября», - отметил Б. Даулетулы.

    На сегодня областные, районные и городские филиалы партии Туркестанской области проводят тщательную подготовку для достойного проведения праймериз.
    «В ходе актуализации базы данных членов партии в области были скорректированы номера телефонов и электронные адреса почти 80 тысяч граждан. Подготовлено 209 мест для голосования и проведения дебатов. По формату голосования: электронный бюллетень на 170 мест, по традиционному бумажному бюллетеню - на 39 мест. На районном, городском уровнях созданы организационные комитеты, счетные комиссии, комиссии партийного контроля. Планируется, что в голосовании примут участие 80720 членов партии «Nur Otan».


    В Туркестанской области в первый день праймериза зарегистрировано 38 заявок, во второй день - 46 заявок. Всего на сегодня принято 340 заявлений. Считаю, что эта инициатива партии «Nur Otan» придаст импульс развитию демократического и гражданского общества. Это политическое событие дает огромную возможность гражданам оценить свои способности. Будут отобраны настоящие патриоты, имеющие авторитет, доверие и поддержку людей, которые будут представлены на местном уровне в маслихаты, парламент страны«, - сказал Б. Даулетулы.


    Сейчас зарегистрировано 105 кандидатов, остальных еще регистрируют. Из обратившихся 340 кандидатов женщины – 73 (21,5%), молодежь в возрасте до 35 лет – 105 (30,9%). Большая часть претендентов, то есть 24,7%, составляют представители сферы образования и науки. В этой сфере зарегистрировано 84 граждан. Также подали документы 61 представитель сферы предпринимательства, 31 человек, работающие в сельскохозяйственной области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Нур Отан Общество
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