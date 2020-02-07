34 спутника OneWeb запущены с Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Ракета-носитель (РН) «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами британской компании One Web стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пуск РН «Союз 2.1б» состоялся в назначенное время, 7 февраля 2020 года, в 03 часа 42 минуты по времени Нур-Султана с № 31 площадки космодрома Байконур.

Роскосмос вел прямую трансляцию запуска с космодрома Байконур.

За 40 минут до старта «Роскосмос-ТВ» представил зрителям видеосюжеты о подготовке к запуску спутников на Байконуре, интервью со специалистами о сотрудничестве Роскосмоса с представителями британской компании One Web, прямые включения с 31-й стартовой площадки космодрома Байконур, где установлена раекета-носитель «Союз 2.1б».

Пуск прошел в штатном режиме. По информации ведущих прямого репортажа, отделение первых двух ступеней ракеты-носителя состоялось в заданное время, отделение разгонного блока «Фрегат» вместе со спутниками от третьей ступени ракеты-носителя «Союз» произошло на десятой минуте после старта.

В соответствии с циклограммой полета, в течение последующих 3,5 часов космические аппараты будут отделяться от разгонного блока «Фрегат-М» и занимать свои точки стояния на орбите.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите более 500 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. OneWeb намерена уже к 2021 году обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены из Гвианского космического центра на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. Запуски планируется осуществлять с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра.

Как сообщалось, во время встречи Премьер-Министра РК Аскара Мамина с главным исполнительным директором британской компании One Web А. Штекелем были обсуждены вопросы сотрудничества One Web с Казахстаном.