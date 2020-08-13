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    34 семьи получили ключи от квартир по программе «Қамқорлық» в Туркестанской области

    13 Августа 2020, 12:54

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области реализуется программа «Қамқорлық». Цель программы - оказание всесторонней помощи малоимущим и нуждающимся гражданам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Координаторами данной программы являются областной филиал партии «Nur Otan» и акимат области. Отметим, благое начинание высоко оценило население.

    С начала года в рамках комплексной программы «Қамқорлық» помощь была оказана 1643 семьям. В том числе 34 семьи получили жилье, 75 человек трудоустроены на постоянную работу, еще 178 человек привлекли к оплачиваемым общественным работам. В обеспечении жильем активно участвуют предприниматели, граждане страны и выпускники школ.

    Кроме того, в рамках партийного проекта «Бақытты отбасы» еще 1339 семей получили продукты питания, одежду и материальную помощь.

    На сегодняшний день по поручению акима области Умирзака Шукеева акимы районов, городов и Туркестанский областной филиал партии «Nur Otan» проводят активную работу. Во всех районах и городах созданы специальные комиссии, утверждены кураторы.

    Автор:

    Туркестанская область Благотворительность Социальная поддержка Нур Отан Жилье Общество
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