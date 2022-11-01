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    34 млрд тенге могут получить от БРК отечественные экспортеры

    1 Ноября 2022, 13:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Банк развития Казахстана (БРК) до конца года планирует направить на финансирование предэкспортных операций 34 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До конца года Банк развития Казахстана располагает еще 34 миллиардами тенге, которые предназначены для финансирования предэкспортных операций отечественных экспортоориентированных предприятий», - сообщили в БРК.

    Уточняется, что льготные деньги предусмотрены в рамках государственной программы «Нұрлы жол», а также из прямых заимствований банка с рынков капитала. Открытие кредитной линии, как проинформировали в Банке, возможно до конца этого года.

    «Претендовать на финансирование могут все предприятия-экспортеры. Минимальная сумма займа составляет 1 млрд тенге, которые могут быть направлены на закуп сырья и материалов, а также оплаты текущих расходов, связанных с производством экспортируемой продукции», - объяснил Банк.

    Заявки БРК принимает через свой сайт.

    АО «Банк Развития Казахстана» - национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана. На сайте Банка можно ознакомиться с информацией об основных условиях финансирования и общей информацией по проектам.

    https://www.kdb.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Банки Нұрлы жол Финансы
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