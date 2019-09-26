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    34 млрд долларов инвестиций планирует привлечь Казахстан к 2025 году

    26 Сентября 2019, 18:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 2025 году Казахстан планирует привлечь 34 млрд долларов иностранных инвестиций. Об этом в ходе площадки форума KAZENERGYзаявил заместитель министра иностранных дел РК Ермек Кошербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если в 2018 году Казахстан привлек 24 млрд долларов инвестиций, то задача к 2025 году довести эту цифру до 34 млрд. В течение этих лет мы должны распределить сумму привлекаемых инвестиций по годам. Есть много инструментов, которые могут помочь инвесторам. Скажем, такие кредитные линии, которые существуют между Казахстаном и зарубежными партнерами», - сказал Ермек Кошербаев на панельной сессии форума «Инвестиции в энергетический сектор: возможности и партнерство».

    Он также отметил, что сейчас увеличивается роль Международного финансового центра «Астана» в связи с передачей функции по привлечению инвестиций в МИД РК.

    «В рамках Международного финансового центра разработаны инструменты по привлечению инвесторов. Там же формируется инвестиционный хаб. То есть мы компанию «Kazakh Invest», Комитет по инвестициям перевели на площадку ЭКСПО. Думаю, что в дальнейшем инвесторам будет удобно работать в одном месте», - отметил Е. Кошербаев.

    Вице-министр рассказал и о работе созданного Фонда прямых инвестиций. Сейчас, по словам Ермека Кошербаева, разрабатываются различные программы для иностранных инвесторов, в том числе и поддержки малых и средних инвесторов.

    «Что касается финансовой части, то Правительством было принято решение создать Фонд прямых инвестиций в стране. У нас сформирован фонд, он работу начал. Капитализация фонда составляет 1 млрд долларов. Сейчас фондом разрабатывается ряд финансовых инструментов и программ, которые будут предложены инвесторам. В том числе программы, которые предполагают привлечение малых и средних инвесторов – то есть до 5 млн долларов инвестиций. Это связано с тем, что в стране осуществляется программа «экономики простых вещей», - проинформировал он.

    Напомним, в Нур-Султане сегодня проходит XII Евразийский форум KAZENERGY на тему: «Будущее источников энергии: Инновационный рост».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Инвестпроекты МФЦА - фин. центр "Астана"
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