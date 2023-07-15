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    34 иностранца выдворили за пределы РК в Кызылординской области

    15 Июля 2023, 03:41

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Свыше 12 тысяч иностранцев зарегистрировали в Кызылординской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Выявлено 610 административных правонарушений, 34 иностранца выдворены за пределы РК. Из-за несоблюдения правил пребывания иностранцев в отношении 350 граждан РК были применены меры административного характера.

    «Уважаемые жители, просим не нарушать миграционное законодательство РК, а в указанные законом сроки легализовать через Центры обслуживания населения (ЦОН) документы иностранным гражданам, прибывшим на работу из иных государств для получения разрешения на работу. Предупреждаем, что в случае нарушения требований законодательства, будут приняты меры в соответствии с Законом РК», - напомнили в ДП.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область МВД РК мигранты
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