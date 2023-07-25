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    34 человека погибли в результате лесных пожаров в Алжире

    25 Июля 2023, 07:46

    АЛЖИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате лесных пожаров в Алжире возросло до 34 человек. Об этом сообщило МВД страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Отмечается, что стихийное бедствие охватило 11 районов страны. Ранее сообщалось о 25 жертвах, включая 10 военных.

    В ведомстве добавили, что принимаются меры по ликвидации очагов возгорания, в то числе с использованием авиации.

    Борьба с лесными пожарами, бушующими на севере Алжира, осложняется из-за воздействия аномальной жары, превышающей 48 градусов, и суховеев.

    Власти Алжира ввели на территории страны самый высокий уровень опасности из-за жары.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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