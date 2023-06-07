34 частных судисполнителя исключили из республиканской палаты в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году из Республиканской палаты частных судебных исполнителей были исключены 34 члена. Об этом сообщил глава палаты Айдос Иманбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как правило, права взыскателя ущемляются в том случае, когда у должника нет доходов и имущества, в связи с чем судебное решение объективно не может быть исполнено. К сожалению, таких случаев не мало, и в большей степени это связано с социально-экономическими проблемами населения. Что касается второй стороны исполнительного производства – должника: там, где есть факты нарушения их прав со стороны судебных исполнителей, применяются меры реагирования в первую очередь с нашей стороны. Мы, как самоуправляемая профессиональная организация, больше всех заинтересованы в чистоте наших рядов. В тех случаях, когда грубые нарушения подтверждаются, мы доводим до исключения таких частных судебных исполнителей из нашего института. За прошлый год таковых было 34» – сказал А.Иманбаев.

По его словам, с 2020 года проводится системная работа над улучшением кадрового состава частных судебных исполнителей. Так, на законодательном уровне ограничен круг лиц, которые могут получить лицензию без экзамена. Если раньше, кроме судьи и прокурора, мог получить лицензию любой сотрудник правоохранительных органов, то теперь из их числа такое право осталось только у следователя. При Республиканской палате ЧСИ создан отдельный учебный центр, на базе которого организована стажировка кандидатов в частные судебные исполнители. Кандидаты проходят годичное обучение, с ежемесячным контролем за прохождением стажировки. Проводится постоянное повышение квалификации частных судебных исполнителей, для них организовывается зарубежная практика, инструктивно-методическое обеспечение.