339 казахстанцев прилетели из-за рубежа без ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 339 казахстанцев прилетели в страну из-за рубежа без ПЦР-справок, передает МИА «Казинформ».

« 26 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 27 международных авиарейсов из Латвии, КНР, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Армении, Грузии, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Из 3 633 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 294 человек, без справок прибыли 339 граждан РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 13 рейсов, 2 270 пассажиров, со справками - 2 052, без справок - 218; в аэропорт Нур-Султана – 10 рейсов, 1 260 пассажиров, со справками - 1 139, без справок - 121;

в аэропорт Актау – 2 рейса, 87 пассажиров, все со справками; в аэропорт Караганды – 2 рейса, 16 пассажиров, все со справками», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

Как отмечается, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Между тем, согласно д анным о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 25 февраля 2021 года, у одного пассажира, прилетевшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.