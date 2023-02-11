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    337 сотрудникам выплатили 59 млн тенге задолженности по зарплате в Атырауской области

    11 Февраля 2023, 15:32

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 337 сотрудникам различных предприятий выплатили 59 млн тенге задолженности по зарплате. Об этом сообщил руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году в области на 25 предприятиях, где возникли трудовые конфликты, прошли проверки. В результате трудовые споры в 18 трудовых коллективах разрешены в пользу работников. По остальным семи предприятиям ведется соответствующая работа.

    Вопросы недопущения трудовых конфликтов, в том числе при повышении заработной платы, просрочке ее выплаты, выплаты обязательных социальных отчислений, 12 раз рассматривались на заседании региональной трехсторонней комиссии заслушаны руководители 90 предприятий», - сообщил Игилик Аубакиров.

    Итогом проведенной работы стало то, что на 14 предприятиях области сотрудникам была повышена зарплата. На 26 предприятиях погашена задолженность по заработной плате 337 работникам на сумму 59,4 млн тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экономика Общество
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