337 человек выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 121, город Шымкент - 1, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 23, Атырауская область - 18, Восточно-Казахстанская область - 12, Западно-Казахстанская область - 62, Карагандинская область - 47, Костанайская область - 1, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 33.

Итого выздоровевших в Казахстане - 212091.