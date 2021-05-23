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    08:16, 23 Май 2021 | GMT +6

    3353 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 634,

    город Алматы - 1089,

    город Шымкент - 366,

    Актюбинская область - 5,

    Алматинская область - 441,

    Атырауская область - 125,

    Восточно-Казахстанская область - 87,

    Жамбылская область - 30,

    Западно-Казахстанская область - 43,

    Карагандинская область - 364,

    Костанайская область - 3,

    Кызылординская область - 5,

    Мангистауская область - 12,

    Павлодарская область - 100,

    Северо-Казахстанская область - 9,

    Туркестанская область - 40.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 335938.

    Теги:
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