3353 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 634,

город Алматы - 1089,

город Шымкент - 366,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 441,

Атырауская область - 125,

Восточно-Казахстанская область - 87,

Жамбылская область - 30,

Западно-Казахстанская область - 43,

Карагандинская область - 364,

Костанайская область - 3,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 100,

Северо-Казахстанская область - 9,

Туркестанская область - 40.

Итого выздоровевших в Казахстане - 335938.