08:16, 23 Май 2021 | GMT +6
3353 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 634,
город Алматы - 1089,
город Шымкент - 366,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 441,
Атырауская область - 125,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 30,
Западно-Казахстанская область - 43,
Карагандинская область - 364,
Костанайская область - 3,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 100,
Северо-Казахстанская область - 9,
Туркестанская область - 40.
Итого выздоровевших в Казахстане - 335938.