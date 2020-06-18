335 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане, прирост составил 2,2%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 59 (2,0%)
Карагандинская область - 37 (2,3%)
город Алматы - 35 (1,1%)
Западно-Казахстанская область - 29 (2,9%)
Атырауская область - 21 (1,6%)
Восточно-Казахстанская область - 21 (7,6%)
Туркестанская область - 20 (4,3%)
город Шымкент - 18 (1,5%)
Акмолинская область - 15 (6,6%)
Актюбинская область - 15 (2,7%)
Жамбылская область - 15 (2,9%)
Павлодарская область - 13 (3,1%)
Алматинская область - 11 (2,1%)
Северо-Казахстанская область - 9 (7,2%)
Кызылординская область - 8 (1,6%)
Костанайская область - 6 (2,5%)
Мангистауская область - 3 (0,7%)
Всего в стране выявлено 15877 заболевших.
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