335 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане, прирост составил 2,2%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 59 (2,0%)

Карагандинская область - 37 (2,3%)

город Алматы - 35 (1,1%)

Западно-Казахстанская область - 29 (2,9%)

Атырауская область - 21 (1,6%)

Восточно-Казахстанская область - 21 (7,6%)

Туркестанская область - 20 (4,3%)

город Шымкент - 18 (1,5%)

Акмолинская область - 15 (6,6%)

Актюбинская область - 15 (2,7%)

Жамбылская область - 15 (2,9%)

Павлодарская область - 13 (3,1%)

Алматинская область - 11 (2,1%)

Северо-Казахстанская область - 9 (7,2%)

Кызылординская область - 8 (1,6%)

Костанайская область - 6 (2,5%)

Мангистауская область - 3 (0,7%)

Всего в стране выявлено 15877 заболевших.